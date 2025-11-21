Uno degli emendamenti afferma che “la Slovacchia ha piena sovranità in materia d’identità nazionale, salute, scienza, istruzione e stato civile”, un termine, quest’ultimo, che si riferisce a questioni legate ai diritti civili.

La Commissione ha precisato che prima dell’approvazione degli emendamenti aveva lanciato un avvertimento al governo slovacco, che “purtroppo è stato ignorato”.

Il 26 settembre il parlamento slovacco aveva approvato un emendamento costituzionale che limita i diritti delle coppie omosessuali e rende più difficile la transizione di genere per le persone intersessuali.

“Questo testo è una vergogna”, aveva affermato Michal Šimečka, leader di Slovacchia progressista, il principale partito d’opposizione. “Colpisce il popolo slovacco e rimetterà in discussione il posto della Slovacchia nell’Unione europea”, aveva aggiunto.

Alla fine di gennaio il premier Fico si era espresso a favore dell’emendamento “in nome del rispetto delle tradizioni e del patrimonio culturale e spirituale dei nostri antenati”.

“Ci sono solo due sessi, maschio e femmina, definiti alla nascita”, afferma il testo, riprendendo le parole usate dal presidente statunitense Donald Trump il giorno del suo insediamento.

La Slovacchia fa parte dell’Unione europea dal 2004 e al momento dell’adesione si era impegnata a rispettare i diritti fondamentali.