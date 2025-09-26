Il 26 settembre il parlamento slovacco ha approvato un emendamento costituzionale che limita i diritti delle persone lgbt+ e rivendica il primato del diritto nazionale su quello europeo.

L’emendamento, che limita i diritti delle coppie omosessuali e rende più difficile la transizione di genere per le persone intersessuali, è stato approvato da 90 dei 99 deputati presenti, su un totale di 150. La maggior parte dei deputati di opposizione non ha partecipato al voto.

“Questo testo è una vergogna”, ha affermato Michal Šimečka, leader di Slovacchia progressista, il principale partito d’opposizione, denunciando il “tradimento” di nove deputati, che pur votando contro hanno contribuito al raggiungimento del quorum.

“Colpisce il popolo slovacco e rimetterà in discussione il posto della Slovacchia nell’Unione europea”, ha aggiunto.