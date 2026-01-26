Almeno 104 prigionieri politici sono stati scarcerati in un solo giorno in Venezuela, paese sottoposto a forti pressioni da parte di Washington, ha annunciato il 25 gennaio l’ong Foro penal.

“Oggi abbiamo verificato 104 scarcerazioni di prigionieri politici in Venezuela”, ha dichiarato sul social network X Alfredo Romero, il direttore dell’ong.

L’avvocato Gonzalo Himiob, di Foro penal, ha aggiunto su X che “il dato non è definitivo perché stiamo verificando altre possibili liberazioni”.