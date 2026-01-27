Il 27 gennaio l’India e l’Unione europea (Ue) hanno annunciato a New Delhi un ambizioso accordo commerciale che, dopo vent’anni di negoziati, permetterà di creare “un’area di libero scambio composta da due miliardi di persone”.

Davanti alla stampa, il primo ministro indiano Narendra Modi e i suoi due ospiti, il presidente del Consiglio europeo António Costa e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, hanno salutato un accordo storico.

“È l’accordo degli accordi”, ha affermato Modi. “Questo trattato offrirà grandi opportunità a 1,4 miliardi di indiani e a centinaia di milioni di europei. È il primo passo verso una prosperità condivisa”.

“Oggi l’Europa e l’India hanno fatto la storia”, ha dichiarato Von der Leyen. “Abbiamo creato un’area di libero scambio composta da due miliardi di persone, che avrà grandi vantaggi per entrambe le parti”.

L’obiettivo dell’accordo è rafforzare gli scambi bilaterali riducendo i dazi reciproci in molti settori.