Il 27 gennaio l’ex senatore francese Joël Guerriau è stato condannato a quattro anni di prigione, di cui diciotto mesi effettivi, per aver aver drogato nel 2023 la deputata Sandrine Josso con l’intento di stuprarla. Il tribunale ha stabilito che l’ex senatore centrista ha intenzionalmente drogato con l’mdma la deputata, a cui era legato da un rapporto di amicizia, durante una cena a due il 14 novembre 2023 nella sua casa a Parigi. Guerriau aveva sempre sostenuto che si trattasse di contaminazione accidentale. A sostegno della sentenza di condanna, il tribunale ha citato “le dichiarazioni molto chiare della vittima”, “le condizioni intime della serata” e “l’insistenza” del senatore nel farle bere lo champagne contenente mdma che aveva preparato.

Guerriau è stato quindi condannato a trenta mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena per due anni, con obbligo di seguire un percorso di cure, e a diciotto mesi di reclusione effettiva. L’ex senatore ha annunciato che farà ricorso in appello. Davanti alle telecamere Josso ha espresso il suo “immenso sollievo” per l’esito del processo. Poche ore prima della sentenza la procura aveva chiesto quattro anni di prigione per Guerriau, di cui tre effettivi. “Sono sconvolto dalla richiesta della procura. Non ho mai avuto l’intenzione di aggredire o fare del male a Josso”, aveva dichiarato Guerriau nella sua ultima comparizione sul banco degli imputati prima dell’annuncio della sentenza.

La piaga della sottomissione chimica