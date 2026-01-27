Tra i generali cinesi, uno sembrava immune alle drastiche epurazioni dell’alto comando degli ultimi due anni. Zhang Youxia, il più alto ufficiale in divisa, non solo era un amico personale del presidente Xi Jinping. Era anche uno dei pochi comandanti con esperienza sul campo di battaglia, avendo combattuto nella guerra contro il Vietnam nel 1979. Questo rafforzava la sua autorità come il più alto in grado dei due vicepresidenti della commissione militare centrale (Cmc), che comanda le forze armate ed è guidata da Xi. Secondo alcuni analisti Zhang è stata la mente di alcune delle recenti epurazioni. Ora anche lui è stato destituito, nel più clamoroso dei colpi di scena.

Il 24 gennaio il ministero della difesa ha annunciato che il generale Zhang, 75 anni, e un altro componente della Cmc, il generale Liu Zhenli, sono indagati per “sospette gravi violazioni della disciplina e della legge”. L’annuncio non ha fornito altri dettagli. Liu, 61 anni, è a capo del dipartimento di stato maggiore congiunto, che sovrintende alle operazioni, all’intelligence e all’addestramento. Ma soprattutto sembra che abbia stretti legami personali con Zhang, con cui condivide il fatto di essere un veterano della guerra con il Vietnam.

Xi ha ormai di fatto svuotato l’intera leadership militare in un’epurazione senza precedenti dalla morte di Mao Zedong nel 1976. Altri quattro ufficiali della commissione militare centrale erano già stati formalmente rimossi da incarichi di partito e militari. Di conseguenza, l’organo che controlla i due milioni di militari dell’Esercito popolare di liberazione (Pla) è composto ora solo da due persone: Xi Jinping, che ne è il presidente, e il generale Zhang Shengmin, responsabile della disciplina dell’esercito, che è diventato vicepresidente a ottobre del 2025.

Le ultime inchieste sono la prova finora più evidente di quanti problemi Xi deve ancora superare per trasformare l’esercito in una forza moderna. Poco dopo aver preso il potere nel 2012, il leader cinese ha cominciato ad affrontare la corruzione sistematica e la scarsa attenzione all’attività di combattimento vera e propria sostituendo decine di generali e avviando una profonda ristrutturazione dell’esercito.