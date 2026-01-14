La Cina osserva con attenzione questo spettacolare inizio del 2026, dall’operazione statunitense a Caracas alle rivolte in Iran, passando per le tensioni sulla Groenlandia. Con attenzione, e finora senza neanche reagire.

Eppure Pechino è direttamente coinvolta in tutti questi eventi. A Caracas un emissario cinese era stato ricevuto da Nicolás Maduro poche ore prima che il presidente venezuelano fosse catturato da un commando statunitense. Una foto mostra il funzionario sorridente mentre consegna al leader venezuelano un cavallo di porcellana, segno del prossimo anno zodiacale. Dopo il rapimento di Maduro la foto è stata cancellata dai siti ufficiali cinesi.

Il Venezuela ha un debito consistente con la Cina, che finora è stato ripagato attraverso consegne di petrolio greggio che hanno coperto circa il 5 per cento del fabbisogno cinese. Di sicuro Pechino non rivedrà mai le decine di miliardi di dollari prestati, ma a questo punto rischia di non ricevere più nemmeno il petrolio.

Per quanto riguarda l’Iran, Pechino va incontro alla tassa supplementare del 25 per cento minacciata il 13 gennaio da Trump per tutti i paesi che commerciano con Teheran. La Cina riceve più di due terzi delle esportazioni di petrolio iraniano (il 15 per cento di tutto quello che importa), mentre i prodotti cinesi invadono un mercato colpito dalle sanzioni statunitensi.

Trump ha deciso di attaccare indirettamente gli interessi cinesi, e il governo di Pechino ne è perfettamente consapevole. Riesumando la “dottrina Monroe”, che sostiene il diritto degli Stati Uniti all’egemonia sul loro emisfero, il presidente americano ha voluto contestare l’influenza cinese in America Latina. Negli ultimi due decenni la Cina è diventata il primo partner commerciale del continente, che gli Stati Uniti considerano il loro cortile di casa.