“La popolazione di Bonaire è trattata in modo diverso rispetto a quella dei Paesi Bassi europei, in violazione della Convenzione europea dei diritti umani”, ha aggiunto.

“Il governo olandese non sta facendo abbastanza per proteggere gli abitanti di Bonaire dal cambiamento climatico e dalle sue conseguenze”, ha dichiarato Jerzy Luiten, giudice del tribunale dell’Aja.

Il 28 gennaio un tribunale olandese ha ordinato ai Paesi Bassi di fare di più per proteggere l’isola caraibica di Bonaire dal cambiamento climatico e di fissare obiettivi vincolanti di riduzione delle emissioni di gas serra per l’intera economia nazionale.

Ogni giovedì le notizie più importanti sulla crisi climatica e ambientale. A cura di Gabriele Crescente.

Gli abitanti di Bonaire si erano uniti a Greenpeace in un’azione legale contro lo stato olandese, chiedendo misure concrete per proteggerli dall’aumento del livello del mare.

“Sono davvero felice che i giudici ci abbiano ascoltato. Avevamo davvero l’impressione di essere trattati come cittadini di seconda classe”, ha dichiarato all’Afp Jackie Bernabela, un’artista di Bonaire arrivata all’Aja per assistere alla lettura della sentenza.

“È una sentenza storica. Il tribunale ha riconosciuto che il governo deve fare di più per proteggere gli abitanti di Bonaire dall’aumento del livello del mare e dalle ondate di calore”, ha dichiarato all’Afp Marieke Vellekoop, direttrice di Greenpeace Paesi Bassi.

I Paesi Bassi, che hanno una parte del territorio sotto il livello del mare, sono pionieri nella costruzione di dighe e argini per far fronte a questa situazione, ma secondo i ricorrenti lo stato non offriva la stessa protezione ai suoi territori d’oltremare.