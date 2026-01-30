Il 30 gennaio il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato la nomina di Kevin Warsh a presidente della Federal reserve (Fed), la banca centrale degli Stati Uniti. Negli ultimi mesi Warsh aveva più volte criticato l’istituto, di cui in passato era stato uno dei governatori.

“Conosco Kevin da molto tempo e non ho alcun dubbio che passerà alla storia come un GRANDE presidente della Fed, forse il più grande. Congratulazioni Kevin!”, ha affermato Trump sul suo social network Truth Social.

Dopo l’annuncio, l’economista Samuel Tombs, della Pantheon Macroeconomics, ha invitato a non trarre conclusioni affrettate sulle conseguenze della nomina sulla politica monetaria degli Stati Uniti.

“È ragionevole supporre che abbia detto al presidente di essere favorevole a un taglio dei tassi d’interesse, altrimenti non sarebbe stato nominato. Ma la natura di ‘falco’ di Warsh potrebbe riemergere una volta ottenuto l’incarico”, ha dichiarato in una nota.

Nel gergo delle banche centrali, un “falco” è qualcuno che sia molto attento alla lotta contro l’inflazione e diffidente nei confronti di tassi bassi. Warsh era classificato in questa categoria quando era uno dei governatori della Fed (2006-2011).

Il 29 gennaio Trump aveva ribadito che secondo lui i tassi d’interesse sono “intollerabilmente troppo alti”.