A meno di un mese dalla cattura di Nicolás Maduro, il 29 gennaio il Venezuela ha adottato, sotto la pressione degli Stati Uniti, una riforma del settore petrolifero che prevede l’apertura alle aziende private. Subito dopo Washington ha annunciato una revoca parziale delle sanzioni imposte nel 2019.

“Stiamo compiendo dei passi storici. Oggi ho avuto una conversazione telefonica con il presidente Donald Trump e con il segretario di stato Marco Rubio”, ha dichiarato la presidente ad interim venezuelana Delcy Rodríguez durante una manifestazione filogovernativa dei lavoratori del settore petrolifero.

Washington ha revocato le sanzioni contro l’azienda petrolifera statale venezuelana Pdvsa, autorizzando di fatto le aziende statunitensi a farci affari.

Allo stesso tempo Trump ha annunciato il 29 gennaio di aver chiesto la riapertura dello spazio aereo venezuelano ai voli commerciali. “I cittadini statunitensi potranno presto viaggiare in Venezuela in totale sicurezza. Il paese è sottoposto a un controllo molto stretto”, ha precisato.