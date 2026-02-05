In un discorso pronunciato a St Leonards-on-Sea, nel sudest dell’Inghilterra, Starmer ha chiesto scusa alle vittime di Epstein, esprimendo il suo “profondo rammarico per aver creduto alle menzogne di Mandelson e per averlo nominato ambasciatore”.

Il premier sta affrontando una crisi senza precedenti da quando sono emerse nuove rivelazioni sui legami tra Epstein e Mandelson, che lui aveva nominato ambasciatore a Washington nel febbraio 2025, prima di licenziarlo sette mesi dopo.

Il giorno prima il premier aveva ammesso in parlamento di essere stato a conoscenza dei legami tra Epstein e Mandelson al momento della nomina, ma aveva accusato l’ex ambasciatore di avergli “mentito spudoratamente” sulla portata di quei legami.

“Nessuno di noi era consapevole della gravità della situazione”, aveva aggiunto.

Arrivato a Downing street nel luglio 2024, Starmer aveva promesso di mettere fine agli scandali che avevano caratterizzato gli ultimi governi conservatori.

Ma da allora ha dovuto congedare vari ministri coinvolti in scandali e rinunciare ad alcuni punti del suo programma economico e sociale, e questo ha intaccato notevolmente il suo credito politico e la sua popolarità.