Bill e Hillary Clinton hanno accettato di testimoniare davanti a una commissione d’inchiesta parlamentare sul caso Epstein, ha annunciato il 2 febbraio il portavoce dell’ex presidente democratico. Il 21 febbraio la commissione aveva avviato un procedimento contro i coniugi, che in un primo momento avevano rifiutato di testimoniare, per oltraggio al congresso.

“L’ex presidente e l’ex segretaria di stato saranno presenti. Non vedono l’ora di creare un precedente che valga per tutti”, ha dichiarato Angel Urena sul social network X.

Nei prossimi giorni era prevista una votazione alla camera dei rappresentanti in seduta plenaria per decidere se portare avanti le accuse di oltraggio al congresso contro i coniugi Clinton.

In caso di via libera, l’incriminazione formale sarebbe spettata al dipartimento della giustizia, guidato da Pam Bondi, una fedelissima del presidente Donald Trump.

A quel punto i due avrebbero rischiato una condanna fino a un anno di prigione.