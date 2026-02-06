La presidente ad interim del Venezuela Delcy Rodríguez, succeduta a Nicolas Maduro dopo il suo arresto da parte degli Stati Uniti il 3 gennaio, ha descritto l’approvazione in prima lettura della legge di amnistia come un “evento significativo” per “la pace e la riconciliazione”.
La legge è stata approvata in prima lettura dall’assemblea nazionale il 5 febbraio. Era stata annunciata la scorsa settimana dalla stessa Rodríguez ed è interpretata come un segnale di apertura del paese, perché per la prima volta si occupa di scarcerare le persone accusate di “terrorismo” e “tradimento”, due accuse che sono state usate contro gli oppositori politici.
“Si è verificato un evento molto importante per il Venezuela: l’adozione unanime da parte di tutte le forze politiche presenti nell’Assemblea Nazionale, in prima lettura, della legge di amnistia, che è una legge per la pace e la riconciliazione nazionale”, ha affermato riferendosi al testo, la cui ulteriore discussione è prevista per il 10 febbraio, quando dovrebbe essere approvata definitivamente.
L’Afp ha ottenuto una bozza del disegno di legge, promosso dalla presidente.
Ecco i punti principali della legge:
- Concedere l’amnistia per le condanne relative ad accuse tra cui incitamento all’odio, tradimento, ribellione militare, insurrezione e diffusione del panico attraverso la disinformazione.
- Per gli accusati di “terrorismo”, un’accusa comune contro i prigionieri politici, l’amnistia “sarà subordinata alla prova che l’accusa si basava su un’applicazione discriminatoria del diritto penale o su una violazione del giusto processo”.
- Il disegno di legge riguarda le persone detenute durante la repressione delle proteste antigovernative del 2004, 2007, 2014, 2017, 2019, 2020 e 2024, in seguito alla controversa rielezione di Nicolás Maduro, quando oltre duemila persone furono arrestate in quarantott’ore.
- Copre anche i casi relativi agli eventi dell’aprile 2002, quando l’ex presidente Hugo Chávez fu rovesciato, nonché quelli relativi allo sciopero petrolifero dello stesso anno.
- L’amnistia deve estendersi “ai reati disciplinari presumibilmente commessi da giudici, pubblici ministeri o altri funzionari nell’esercizio delle loro funzioni”.
- Copre anche il reato di evasione e le persone che hanno chiesto asilo per motivi politici, nonché, a determinate condizioni, i civili processati dai tribunali militari.
- Le ineleggibilità per reati commessi tra il 1999 e il 2026 saranno revocate. Al premio Nobel per la pace María Corina Machado è stato impedito di partecipare alle elezioni presidenziali del 2024, che hanno portato alla contestata rielezione di Maduro.
- Il testo stabilisce una “garanzia di ritorno”, prevedendo la revoca immediata di tutti gli avvisi di immigrazione, dei mandati di arresto nazionali e delle notifiche dell’Interpol.
- Infine, tutela da azioni legali intentate contro i parlamentari “in circostanze che abbiano minato la fiducia nell’amministrazione imparziale della giustizia”. Il testo non prevede un risarcimento per le vittime di abuso di potere.