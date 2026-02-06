La presidente ad interim del Venezuela Delcy Rodríguez, succeduta a Nicolas Maduro dopo il suo arresto da parte degli Stati Uniti il ​​3 gennaio, ha descritto l’approvazione in prima lettura della legge di amnistia come un “evento significativo” per “la pace e la riconciliazione”.

La legge è stata approvata in prima lettura dall’assemblea nazionale il 5 febbraio. Era stata annunciata la scorsa settimana dalla stessa Rodríguez ed è interpretata come un segnale di apertura del paese, perché per la prima volta si occupa di scarcerare le persone accusate di “terrorismo” e “tradimento”, due accuse che sono state usate contro gli oppositori politici.

“Si è verificato un evento molto importante per il Venezuela: l’adozione unanime da parte di tutte le forze politiche presenti nell’Assemblea Nazionale, in prima lettura, della legge di amnistia, che è una legge per la pace e la riconciliazione nazionale”, ha affermato riferendosi al testo, la cui ulteriore discussione è prevista per il 10 febbraio, quando dovrebbe essere approvata definitivamente.

L’Afp ha ottenuto una bozza del disegno di legge, promosso dalla presidente.