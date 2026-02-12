L’11 febbraio la camera dei rappresentanti ha approvato, con 219 voti a favore e 211 contrari, una risoluzione che chiede la revoca dei dazi doganali contro il Canada. Sei deputati repubblicani hanno votato a favore, sfidando il presidente Donald Trump.

Il testo passerà ora all’esame del senato. Ma anche se fosse approvato, andrebbe incontro al veto di Trump, che ha fatto dei dazi la pietra angolare della sua politica economica.

A quel punto, per aggirare il veto presidenziale servirebbe una maggioranza dei due terzi al congresso, cosa impossibile considerando gli attuali equilibri alla camera e al senato.

La risoluzione ha quindi un significato soprattutto simbolico.