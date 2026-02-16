Il 15 febbraio la difesa civile della Striscia di Gaza ha annunciato che almeno dodici persone sono morte negli attacchi israeliani nel territorio, mentre l’esercito israeliano ha affermato di aver reagito a una violazione del cessate il fuoco.

Israele e il gruppo palestinese Hamas si accusano reciprocamente di continue violazioni del cessate il fuoco, entrato in vigore il 10 ottobre dopo due anni di guerra.

Secondo la difesa civile, uno degli attacchi israeliani ha preso di mira una tenda degli sfollati nel settore di Jabalia, nel nord della Striscia, uccidendo cinque persone.

Un altro attacco ha causato la morte di cinque persone a Khan Yunis, nel sud, mentre altre due persone sono state uccise nella città di Gaza e a Beit Lahia.