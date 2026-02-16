Almeno 28 persone sono morte in un attacco con i droni contro un mercato nello stato del Kordofan Settentrionale, nel Sudan centromeridionale, ha annunciato il 16 febbraio l’ong Emergency lawyers.

Il Kordofan, un’ampia regione fertile e ricca di petrolio a sud della capitale Khartoum, è oggi al centro della guerra civile che da quasi tre anni oppone l’esercito, guidato dal capo della giunta militare Abdel Fattah al Burhan, ai paramilitari delle Forze di supporto rapito (Rsf), guidate da Mohamed Hamdan Dagalo.

“Il 15 febbraio i droni hanno bombardato il mercato della zona di Al Safiya, nella località di Sodari, causando 28 morti e decine di feriti”, ha affermato l’ong.

Sodari, che si trova a circa 230 chilometri dal capoluogo El Obeid, è attualmente controllata dalle Rsf.

“L’attacco è avvenuto in un momento in cui il mercato era molto affollato”, ha precisato l’ong, aggiungendo che il bilancio potrebbe aggravarsi.