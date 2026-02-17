Il 17 febbraio Tarique Rahman, leader del Partito nazionalista del Bangladesh (Bnp), vincitore delle elezioni legislative del 12 febbraio, si è insediato come nuovo primo ministro del paese. Erede di un’importante dinastia politica bangladese, Rahman, 60 anni, ha assunto la guida di un paese di 170 milioni di abitanti in preda a forti tensioni politiche e difficoltà economiche. Nel corso di una cerimonia trasmessa dalla tv di stato, ha prestato giuramento davanti al presidente Mohammed Shahabuddin, impegnandosi a “essere fedele e leale al Bangladesh” e a “difendere la costituzione”.

Il Bnp aveva ottenuto una vittoria schiacciante nelle elezioni, le prime dopo l’insurrezione che nell’estate del 2024 aveva causato la caduta del regime di Sheikh Hasina, ottenendo 212 dei 300 seggi del parlamento, contro i 77 della coalizione guidata dagli islamisti del Jamaat-e-Islami. “Dedico questa vittoria al popolo del Bangladesh e, in particolare, a tutti coloro che si sono sacrificati per esso. Oggi siamo finalmente liberi”, aveva dichiarato Rahman il 14 febbraio nel primo discorso pubblico dopo il voto. Rahman ha preso il posto del primo ministro ad interim Muhammad Yunus, 85 anni, premio Nobel per la pace, in carica dalla caduta di Hasina. “Oggi il nostro lavoro è terminato, ma il rispetto della democrazia, della libertà d’espressione e dei diritti fondamentali devono continuare”, ha dichiarato Yunus in un discorso in tv.