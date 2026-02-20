Un anno dopo la morte per ipotermia di un’alpinista di 33 anni abbandonata sulla vetta più alta dell’Austria, il 19 febbraio la giustizia austriaca ha condannato il fidanzato a cinque mesi di reclusione, con sospensione della pena, per omicidio colposo aggravato.

L’uomo, identificato come Thomas P., 37 anni, che nel gennaio 2025 aveva intrapreso con lei la scalata del Grossglockner (3.798 metri), è stato riconosciuto colpevole in primo grado dal tribunale di Innsbruck, nel Tirolo (ovest).

La difesa ha reagito alla condanna annunciando che l’uomo, che dovrà anche pagare una multa da 9.400 euro, presenterà ricorso.

Durante il processo si era dichiarato non colpevole.

Ma secondo il giudice, era di gran lunga l’alpinista più esperto e la vittima, Kerstin G., era “sotto la sua responsabilità”.

Il giudice ha sottolineato che i due erano partiti troppo tardi, mal equipaggiati, e che Thomas P. non aveva reagito in modo adeguato al peggioramento delle condizioni meteorologiche, mancando al suo dovere di tornare indietro prima o chiamare i soccorsi in tempo.