Capo del cartello Jalisco nueva generación, El Mencho era ricercato in Messico e negli Stati Uniti, che avevano offerto fino a 15 milioni di dollari per la sua cattura.

Nemesio Oseguera, soprannominato El Mencho, 59 anni, era considerato l’ultimo dei grandi narcotrafficanti messicani ancora in libertà dopo l’arresto dei fondatori del cartello di Sinaloa, Joaquín Guzmán (El Chapo) e Ismael Zambada (El Mayo), incarcerati negli Stati Uniti.

Almeno otto dei 32 stati messicani hanno sospeso le lezioni in presenza e il potere giudiziario ha autorizzato la chiusura dei tribunali, mentre la presidente Claudia Sheinbaum ha lanciato un appello alla calma.

“Gli Stati Uniti hanno fornito al governo messicano supporto in materia d’intelligence, contribuendo all’operazione in cui Nemesio ‘El Mencho’ Oseguera è stato eliminato”, ha confermato sul social network X la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt.

Il presidente Donald Trump ha fatto della lotta al narcotraffico una priorità e ha più volte chiesto a Sheinbaum di permettere a Washington d’inviare forze statunitensi per combattere i cartelli messicani, una proposta che lei ha sempre respinto.

El Mencho, rimasto ferito durante un’operazione militare nella località di Tapalpa, nello stato occidentale di Jalisco, è deceduto poco dopo durante il trasferimento in aereo verso Città del Messico.

In totale, sette narcotrafficanti sono stati uccisi e tre soldati sono rimasti feriti. Le forze di sicurezza hanno arrestato due narcotrafficanti e sequestrato molte armi, tra cui dei lanciarazzi in grado di abbattere aerei e distruggere veicoli blindati.