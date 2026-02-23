Il 22 febbraio il Pakistan ha annunciato di aver condotto degli attacchi aerei contro gruppi armati in Afghanistan, vicino al confine tra i due paesi. Una fonte di sicurezza pachistana ha affermato che “più di ottanta” membri di gruppi armati sono stati uccisi, sottolineando che il bilancio è destinato ad aumentare. “Il dato di ottanta morti è completamente falso”, ha ribattuto una fonte di sicurezza del regime afgano dei taliban. In precedenza, il ministero della difesa afgano aveva riferito di “decine di civili uccisi o feriti”. I bombardamenti sono i più imponenti da quelli dell’ottobre scorso, che avevano causato decine di morti. Islamabad li ha giustificati con “i recenti attentati suicidi” compiuti in Pakistan.

Iscriviti a

In Asia Cosa succede in Asia e nel Pacifico. A cura di Junko Terao. Ogni sabato. Vedi tutte le newsletter

Iscriviti a In Asia Cosa succede in Asia e nel Pacifico. A cura di Junko Terao. Ogni sabato. Vedi tutte le newsletter

“L’esercito pachistano ha condotto degli attacchi mirati, basandosi sulle informazioni fornite dai servizi di sicurezza, contro sette campi e strutture appartenenti a terroristi del gruppo Tehrik-i-taliban Pakistan (Ttp, i taliban pachistani, ndr)”, ha affermato in un comunicato il ministero dell’informazione di Islamabad. “Ha anche preso di mira un gruppo affiliato all’organizzazione jihadista Stato islamico”, ha aggiunto. Il portavoce del governo afgano, Zabihullah Mujahid, ha dichiarato sul social network X che il Pakistan ha “bombardato obiettivi civili nelle province di Nangarhar e Paktika, causando decine di morti e feriti, tra cui donne e bambini”. “Evidentemente l’esercito pachistano compie questi crimini per nascondere le sue debolezze in materia di sicurezza in patria”, ha aggiunto.