“Se l’atto è commesso con una persona minorenne, sarà inflitta la pena massima. I giudici non potranno sospendere le pene né comminare pene inferiori al minimo previsto”, ha precisato.

“Chiunque commetta un atto contro natura sarà punito con la reclusione da cinque a dieci anni”, mentre finora era da uno a cinque anni, ha dichiarato Sonko davanti all’assemblea nazionale.

Il 24 febbraio il primo ministro senegalese Ousmane Sonko ha annunciato di aver presentato un progetto di legge che inasprisce le pene per le relazioni omosessuali, in un contesto di aumento dell’omofobia e di moltiplicazione degli arresti.

Il premier ha sottolineato che una delle novità del progetto di legge è la definizione del reato di omosessualità, che riguarda “qualsiasi atto sessuale tra persone dello stesso sesso, e in quanto tale contro natura”.

Inoltre il testo prevede “la perdita dei diritti civili per un periodo di dieci anni” e punisce, con pene da tre a sette anni, anche “l’apologia dell’omosessualità”, ha dichiarato.

Un’altra novità del progetto di legge è che sono previste sanzioni per chi denuncia presunte relazioni omosessuali senza fornire prove, in un momento in cui i social network sono pieni di messaggi omofobi e d’inviti ad allertare la polizia.

La definizione giuridica di relazione omosessuale rimane quella di “reato”, malgrado in campagna elettorale Sonko avesse promesso di passare a quella più grave di “crimine”.