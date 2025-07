◆ I mezzi d’informazione senegalesi hanno parlato molto del giro di vite contro le voci critiche nel paese dopo l’arresto, il 9 luglio, del commentatore televisivo Badara Gadiaga, che in una trasmissione aveva osato menzionare la condanna per “corruzione dei giovani” inflitta al primo ministro Ousmane Sonko in un processo del 2023 in cui era accusato di stupro. Hanno dato rilevanza anche alle dure parole rivolte il 10 luglio da Sonko al presidente Bassirou Diomaye Faye, in una riunione del partito Pastef. Dopo la condanna che l’aveva reso ineleggibile, Sonko aveva indicato Diomaye come candidato e per vari mesi i due sono andati d’accordo. Ma ora il primo ministro accusa il presidente di volerlo ostacolare e di essere un debole. Per il giornale L’Enquête è l’ennesima “coppia che finisce male” della storia politica senegalese, che dai tempi del presidente Léopold Sédar Senghor e del primo ministro Mamadou Dia conosce dissidi ai vertici. Il paese oggi è in una situazione finanziaria difficile, che impedisce al governo di portare avanti i suoi programmi: con un debito pubblico salito nel 2024 al 118 per cento del pil, il Senegal è il paese più indebitato dell’Africa.