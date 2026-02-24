Vladimir Putin “non ha raggiunto i suoi obiettivi di guerra” e “non ha piegato l’Ucraina”, ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj in un videomessaggio diffuso il 24 febbraio, nel quarto anniversario dell’invasione russa.

L’obiettivo iniziale della massiccia offensiva russa era rovesciare il governo ucraino nel giro di pochi giorni, ma il piano era fallito a causa della resistenza di Kiev. Da allora la guerra ha causato centinaia di migliaia di vittime tra morti e feriti.

Il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, ha reagito alle parole di Zelenskyj concordando sul fatto che “gli obiettivi della Russia non sono ancora stati raggiunti, ed è proprio per questo che l’operazione militare speciale è ancora in corso”.

Peskov ha però aggiunto che molti degli obiettivi del Cremlino sono stati raggiunti, sottolineando che quello principale era “garantire la sicurezza degli abitanti” del Donbass, composto dalle regioni di Donetsk e Luhansk, nell’est dell’Ucraina.