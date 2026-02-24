Questo è il quarto inverno dall’inizio dell’invasione. E si sta rivelando molto duro.

I missili e i droni russi stanno deliberatamente distruggendo le infrastrutture energetiche da cui dipende la sopravvivenza dei civili. A gennaio e febbraio le temperature scendono fino a 25 °C sottozero. Le città ucraine sono letteralmente congelate: milioni di persone hanno un accesso limitato o inesistente al riscaldamento, all’acqua e all’elettricità.

Ricordo che nel 2022, quando i russi hanno cominciarono a colpire le infrastrutture energetiche, apparve online una fotografia di un’insegnante di Kiev. Indossava una giacca invernale rossa e un cappello caldo e stava in punta di piedi accanto a un paletto su cui aveva appoggiato il suo computer, all’aperto, vicino a un negozio dove funzionava un generatore di corrente e c’era accesso a internet. Lì, nel freddo, stava tenendo una lezione ai suoi studenti.

Pensai: i russi sono venuti a portarci via tutto, la terra, la libertà, il futuro, l’istruzione dei figli. Ma questa insegnante di Kiev si rifiuta di darglieli. Anche qualcosa di semplice come tenere una lezione è diventato un atto di resistenza.

Per esperienza personale, so che quando non ci si può fidare del sistema internazionale di pace e sicurezza, ci si può fidare delle persone. Siamo abituati a ragionare in termini di stati e organizzazioni intergovernative, ma le persone “comuni” hanno molto più potere di quanto credano.

Quattro anni fa quando le forze russe tentarono di accerchiare la capitale, ero a Kiev: nessuno credeva che potessimo resistere a una minaccia militare così grande.

Ogni mattina era una vittoria perché eravamo sopravvissuti a un’altra notte. Le organizzazioni umanitarie internazionali fecero andar via il personale: la gente comune, invece, rimase e cominciò a resistere. Cominciò a fare cose straordinarie.