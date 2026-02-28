Sabato mattina gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato un’ondata di attacchi contro alcune città iraniane, compresa la capitale Teheran, dove i giornalisti dell’Afp hanno udito due forti detonazioni, poco dopo che due colonne di fumo denso hanno iniziato a salire dal centro e dalla parte orientale della capitale iraniana. Le strade intorno al quartiere della residenza della guida suprema Ali Khamenei sono state bloccate come misura di sicurezza.

Altre esplosioni sono state avvertite in diverse città dell’Iran: a Isfahan (nel centro del paese), Qom, Karaj, a ovest di Teheran, e Kermanshah. “Il tipo di esplosioni suggerisce che si tratti di un attacco missilistico”, ha riferito l’agenzia di stampa Fars senza fornire ulteriori dettagli.

La televisione di stato iraniana Kan ha riferito che il presidente Masoud Pezeshkian è “sano e salvo” e l’agenzia di stampa Fars ha dichiarato che “sono stati segnalati sette impatti di missili nei quartieri Keshvardoost e Pasteur” di Teheran.

Secondo l’emittente, gli obiettivi dell’attacco contro l’Iran sono i palazzi “del regime e siti militari”, compresi i siti di missili balistici.

Iran, Iraq e Israele hanno chiuso i loro spazi aerei al traffico civile, e le ambasciate statunitensi in Qatar e Bahrein hanno esortato i cittadini statunitensi a mettersi al riparo.