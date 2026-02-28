Sabato mattina gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato un’ondata di attacchi contro alcune città iraniane, compresa la capitale Teheran, dove i giornalisti dell’Afp hanno udito due forti detonazioni, poco dopo che due colonne di fumo denso hanno iniziato a salire dal centro e dalla parte orientale della capitale iraniana. Le strade intorno al quartiere della residenza della guida suprema Ali Khamenei sono state bloccate come misura di sicurezza.
Altre esplosioni sono state avvertite in diverse città dell’Iran: a Isfahan (nel centro del paese), Qom, Karaj, a ovest di Teheran, e Kermanshah. “Il tipo di esplosioni suggerisce che si tratti di un attacco missilistico”, ha riferito l’agenzia di stampa Fars senza fornire ulteriori dettagli.
La televisione di stato iraniana Kan ha riferito che il presidente Masoud Pezeshkian è “sano e salvo” e l’agenzia di stampa Fars ha dichiarato che “sono stati segnalati sette impatti di missili nei quartieri Keshvardoost e Pasteur” di Teheran.
Secondo l’emittente, gli obiettivi dell’attacco contro l’Iran sono i palazzi “del regime e siti militari”, compresi i siti di missili balistici.
Iran, Iraq e Israele hanno chiuso i loro spazi aerei al traffico civile, e le ambasciate statunitensi in Qatar e Bahrein hanno esortato i cittadini statunitensi a mettersi al riparo.
Il ministero della difesa israeliano ha annunciato di aver lanciato un “attacco preventivo” contro l’Iran. A Gerusalemme si sono sentite le sirene di allarme e gli abitanti sono stati avvertiti sui loro telefoni di un “allarme estremamente grave”, è stato dichiarato lo stato di emergenza speciale e immediato in tutto il paese.
Nella città israeliana si sono sentite forti esplosioni, dovute probabilmente all’intercettazione di missili lanciati dall’Iran in reazione all’attacco.
Anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato l’avvio di “importanti operazioni di combattimento” contro l’Iran e ha invitato il popolo iraniano a “prendere il potere”.
“È il momento di agire, non lasciatevelo sfuggire”, ha detto Trump.
In un videomessaggio pubblicato sulla sua piattaforma Truth Social, ha promesso di “distruggere” le capacità missilistiche iraniane e di “ridurre in polvere” la sua marina, assicurando che l’obiettivo statunitense è “eliminare le minacce imminenti” causate da Teheran.
“Non avranno mai armi nucleari”, ha aggiunto riferendosi ai leader iraniani, assicurando che Teheran ha “rifiutato ogni occasione” di rinunciare alla bomba atomica nei colloqui con gli Stati Uniti.
Secondo Trump, l’Iran stava cercando di “ricostruire” il suo programma nucleare, colpito dagli attacchi statunitensi lo scorso anno, e voleva “sviluppare missili a lungo raggio” che alla fine sarebbero stati in grado di raggiungere il territorio americano.
Ha invitato i militari iraniani a “deporre le armi” in cambio di una “totale immunità”, oppure ad affrontare una “morte certa”.
Nel giugno 2025, Israele e Iran hanno già combattuto una guerra durata dodici giorni, scatenata da un attacco senza precedenti di Israele contro il comando militare iraniano, i lanciamissili e gli impianti del programma nucleare.
Gli Stati Uniti si erano uniti all’offensiva del loro alleato colpendo tre siti nucleari iraniani.
Nuove tensioni sono emerse dopo la repressione, nel mese di gennaio, di un vasto movimento di protesta degli iraniani, ai quali Donald Trump aveva promesso di venire “in aiuto”.
Finora gli Stati Uniti avevano privilegiato la via diplomatica, pur mantenendo la pressione militare su Teheran con lo schieramento di un’importante forza aero-navale nel golfo Persico e l’invio nel Mediterraneo della più grande portaerei del mondo, la Gerald Ford.
Ma venerdì Donald Trump si era detto insoddisfatto dei negoziati avviati all’inizio di febbraio, nonostante i “progressi” sottolineati dal mediatore dell’Oman.
Accusando Teheran di volersi dotare della bomba atomica, gli Stati Uniti insistono per un divieto totale dell’arricchimento dell’uranio, mentre l’Iran difende il suo diritto al nucleare civile.
Washington vuole anche limitare il programma balistico iraniano, una questione che Teheran rifiuta di affrontare.
