Il 2 marzo l’India e il Canada hanno concluso numerosi accordi, in particolare sulle terre rare e sull’uranio, durante una visita a New Delhi del primo ministro canadese Mark Carney.

Gli accordi, che riguardano anche il settore tecnologico e quello delle energie rinnovabili, segnano la fine alle tensioni degli ultimi anni.

Le relazioni tra i due paesi si erano deteriorate nel 2023, quando Ottawa aveva accusato New Delhi di essere responsabile dell’omicidio a Vancouver di un separatista sikh naturalizzato canadese.

“Non si tratta semplicemente di un nuovo inizio per le relazioni bilaterali, ma del consolidamento di un partenariato fondamentale”, ha affermato Carney, sottolineando che “nell’ultimo anno i governi di Canada e India hanno collaborato più che nei vent’anni precedenti”.

“Le relazioni tra India e Canada hanno ritrovato slancio grazie a un clima di fiducia reciproca”, ha dichiarato il primo ministro indiano Narendra Modi.