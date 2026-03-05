Il 5 marzo gli attacchi sono continuati senza sosta nelle capitali del Medio Oriente, da Teheran a Beirut passando per le metropoli del Golfo, mentre il conflitto continua a espandersi, causando ripercussioni in tutto il pianeta.

Nel sesto giorno dell’operazione militare statunitense e israeliana contro l’Iran, i giornalisti dell’Afp hanno riferito di nuove forti esplosioni e della presenza di aerei da combattimento a Teheran.

L’agenzia di stampa statale Irna ha fornito un bilancio di 1.230 morti in Iran dall’inizio della guerra.

Anche a Doha, in Qatar, sono state segnalate delle esplosioni, mentre sei operai nepalesi e pachistani sono rimasti feriti in seguito alla caduta dei resti di un drone su una zona industriale di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti.