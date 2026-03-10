Anthropic è finita nel mirino per aver voluto evitare che i suoi modelli di ia potessero essere usati per la sorveglianza di massa della popolazione o per automatizzare gli attacchi mortali delle forze armate statunitensi.

“Le sanzioni dell’amministrazione Trump sono senza precedenti e chiaramente illegali”, ha affermato Anthropic nel testo del ricorso, visionato dall’Afp. “La costituzione non autorizza il governo a esercitare il suo enorme potere per punire un’azienda che esercita la sua libertà d’espressione”.

Si tratta di un “abuso di potere”, il cui obiettivo è “distruggere” Anthropic, ha aggiunto.

Anthropic ha anche sottolineato che negli ultimi giorni è stata contattata da “numerosi partner, clienti, fornitori di servizi cloud e investitori” allarmati per le sanzioni. Alcuni volevano sapere a quali condizioni avrebbero potuto rescindere i loro contratti con l’azienda.