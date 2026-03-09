Mentre negli Stati Uniti l’azienda di ia Anthropic si scontrava pubblicamente con l’amministrazione Trump sull’uso dei suoi software nei sistemi del Pentagono, dal campo di battaglia sono arrivate nuove dimostrazioni di quanto la tecnologia sia già integrata nell’apparato militare.

Secondo diverse ricostruzioni, il modello di intelligenza artificiale Claude, sviluppato dalla Anthropic, sarebbe stato usato per analizzare dati di intelligence e simulare scenari che hanno contribuito alla pianificazione dei bombardamenti contro il regime di Teheran. L’ia permetterebbe di “accorciare la catena delle uccisioni”, cioè il processo che va dall’identificazione di un obiettivo all’approvazione legale e al lancio dell’attacco. Gli Stati Uniti e Israele, che aveva già sperimentato sistemi simili per selezionare obiettivi nella Striscia di Gaza, hanno condotto centinaia di attacchi contro obiettivi iraniani nelle prime ore dell’offensiva, tra cui quello che ha colpito una scuola elementare causando centinaia di morti.

Secondo il Guardian i sistemi sviluppati dalla Palantir, un’azienda tecnologica che ha stipulato ricchi contratti con il Pentagono, integrano modelli linguistici come Claude. L’ia può esaminare rapidamente enormi quantità di informazioni (immagini dei droni, intercettazioni telefoniche, rapporti dell’intelligence ), individuare e classificare possibili obiettivi e suggerire quali armi usare, tenendo conto anche delle scorte disponibili o dell’efficacia di attacchi precedenti. Può perfino valutare automaticamente le basi giuridiche di un’operazione militare.