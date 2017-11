Anatomia di una canzone: Totale, di Colapesce

“Apparentemente Totale è una canzone pop leggera, ma in realtà il testo non è così semplice”, dice Colapesce, l’autore della canzone. “Parla della nascita e della morte: non a caso la prima immagine del video è una ragazza che allatta un bambino”.

Infedele, uscito il 27 ottobre, è il terzo disco di Colapesce. Totale è il secondo singolo estratto dall’album.

Lorenzo Urciullo, in arte Colapesce, è un cantautore siciliano. Gli ultimi dischi che ha pubblicato sono Un meraviglioso declino (2012) e Egomostro (2015).