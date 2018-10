L’alleanza tra Lega e cinquestelle vista dai giornalisti stranieri

Le scelte politiche ed economiche del governo italiano fanno discutere e l’alleanza tra Lega e Movimento 5 stelle suscita interrogativi in Italia e in Europa. Il governo gialloverde è destinato a durare o imploderà per le sue contraddizioni interne? I corrispondenti stranieri Anne Branbergen, Eric Jozsef, Daniel Verdú e Michael Braun commentano l’attualità italiana al festival di Internazionale a Ferrara.

Anne Branbergen è una giornalista olandese, corrispondente dall’Italia del settimanale De Groene Amsterdammer. Ha scritto due libri sull’Italia: Italië na de zomer (Bakker 2007) e Silvio, modern leiderschap (De Bezige Bij 2010).

Eric Jozsef è corrispondente da Roma del quotidiano francese Libération e della radiotelevisione pubblica svizzera Rts. Collabora con Internazionale. Vive in Italia dal 1992. Su Twitter è @EJozsef.

Daniel Verdú è un giornalista spagnolo, corrispondente dall’Italia del quotidiano El País. Su Twitter è @DaniVerdu.

Michael Braun è un giornalista tedesco, corrispondente del quotidiano Tageszeitung di Berlino e della radio pubblica tedesca. Collabora con Internazionale. Vive in Italia dal 1996.