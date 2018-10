Il governo italiano vuole uscire dall’euro?

“Ancora non si è capito se una parte di questo governo voglia davvero uscire dall’euro”, dice il giornalista tedesco Michael Braun. Sulla moneta unica e sulla permanenza dell’Italia nell’Unione, infatti, la Lega di Matteo Salvini e il Movimento 5 stelle non sembrano avere una linea condivisa. I corrispondenti dei giornali stranieri in Italia Michael Braun, Anne Branbergen, Inoslav Bešker, Eric Jozsef e Daniel Verdú, insieme allo storico e sociologo francese Marc Lazar, ne hanno parlato al festival di Internazionale a Ferrara.

Inoslav Bešker è stato corrispondente da Roma per numerose testate giornalistiche. Dal 200o scrive per il quotidiano croato Jutarnji list. Su Twitter è @InoBesker.

Anne Branbergen è una giornalista olandese, corrispondente dall’Italia del settimanale De Groene Amsterdammer. Ha scritto due libri sull’Italia: Italië na de zomer (Bakker 2007) e Silvio, modern leiderschap (De Bezige Bij 2010).

Michael Braun è un giornalista tedesco, corrispondente del quotidiano Tageszeitung di Berlino e della radio pubblica tedesca. Collabora con Internazionale. Vive in Italia dal 1996.

Eric Jozsef è corrispondente del quotidiano francese Libération e della radiotelevisione pubblica svizzera Rts. Collabora con Internazionale. Vive in Italia dal 1992. Su Twitter è @EJozsef.

Marc Lazar è professore di storia e sociologia politica alla facoltà di Scienze Politiche di Parigi e alla Luiss Guido Carli di Roma. Con Ilvo Diamanti ha appena pubblicato Popolocrazia (Laterza 2018).

Daniel Verdú è un giornalista spagnolo, corrispondente dall’Italia del quotidiano El País. Su Twitter è @DaniVerdu.