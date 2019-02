I ghiacciai peruviani stanno scomparendo

“Studiando il disgelo ho scoperto che c’è un rapporto tra la montagna, le lagune e il rischio di inondazioni. Tutto questo fa parte del cambiamento climatico”, dice Saúl Lucian Lliuya, contadino e guida di montagna.

I ghiacciai della Cordillera Blanca, nelle Ande, si stanno ritirando rapidamente a causa dell’aumento delle temperature, causando un grave rischio di alluvioni. Nel 1941, quando la laguna di Palcacocha aveva un volume inferiore del 30 per cento rispetto a oggi, un grande pezzo di ghiaccio si è staccato dalla montagna provocando una valanga e la morte di circa duemila persone nella vicina città di Huarez.

Preoccupato per l’ambiente e l’incolumità degli abitanti del posto, il contadino Saúl Lucian Lliuya ha avviato un procedimento legale in Germania contro l’azienda RWE. Lliuya sostiene che, secondo alcune ricerche, la società energetica è responsabile per lo o,5 per cento delle emissioni globali di gas serra e che quindi deve contribuire nella stessa misura alle spese per mettere in sicurezza la laguna di Palcachoca. La cifra richiesta è di circa 17mila euro. Se dovesse vincere la causa, il caso di Lliuya potrebbe costituire un significativo precedente anche per casi simili in Europa.

Il video della Folha de S. Paulo.