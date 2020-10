Donald Trump ha usato le parole “frode”, “disastro”, “truffa” e “brogli” per parlare del voto per corrispondenza, che quest’anno, a causa della pandemia, sarà usato da molti più elettori del solito. Perché una questione apparentemente tecnica è diventata centrale nella campagna elettorale statunitense? Il video di Le Monde spiega quali sono i problemi che potrebbero verificarsi alle elezioni del 3 novembre, le ragioni per cui il voto per posta divide gli schieramenti e perché potrebbe essere decisivo per il risultato delle presidenziali.

La foto in copertina è di Eva Marie Uzcategui (Bloomberg/Getty Images).