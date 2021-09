Mentre l’esercito statunitense attaccava l’Afghanistan in risposta agli attentati dell’11 settembre del 2001, la Cia ha cominciato una guerra segreta per raccogliere informazioni dai jihadisti o dai presunti terroristi. A cui, si disse, non si applicavano le convezioni di Ginevra sui prigionieri di guerra. Nel 2014, però, è emersa la verità sui metodi usati per anni nei confronti dei detenuti.

Privazione del sonno, waterboarding e varie forme di tortura: in molte prigioni segrete sparse per il mondo e nella base militare di Guantanamo sono state usate pratiche di interrogatorio molto violente e metodi degradanti. Questi interrogatori avrebbero dovuto permettere di ottenere informazioni cruciali sulle trame dei terroristi, ma alla fine si sono rivelati inutili.

Il video di Le Monde.