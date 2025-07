Dopo la Brexit, nel 2020, i leader britannici ed europei hanno promesso un reset delle relazioni bilaterali, per ricominciare da zero a costruire un nuovo rapporto. Ora che nel Regno Unito c’è un primo ministro laburista e filoeuropeo, Keir Starmer, e la situazione geopolitica in Europa si fa sempre più complessa, tra la guerra in Ucraina e i dazi di Donald Trump, Londra e Bruxelles stanno cercando un ravvicinamento.

Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega che per ora la cooperazione tra il Regno Unito e l’Unione europea è più efficace sulle questioni di difesa e sicurezza, e meno su quelle che riguardano il commercio e i flussi migratori, dove le conseguenze della Brexit si fanno sentire di più.