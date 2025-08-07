In Svizzera la difficoltà a trovare una casa spinge molte persone a vivere in un camper. Tuttavia, la maggior parte dei campeggi svizzeri vieta il soggiorno annuale, e solo dieci fanno eccezione. Gli esperti stimano che nel 2026 in Svizzera mancheranno più di cinquantamila alloggi.

Questo video è prodotto dalla piattaforma europea Arte ed è disponibile in dieci lingue grazie a un progetto di collaborazione tra vari giornali europei: Balkan Insight (Birn), El País (Spagna), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Lettonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Belgio), Sinopsis (Birn Romania). Il progetto, coordinato da Arte, è finanziato dall’Unione europea in seguito all’invito della Direzione generale delle reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (Cnet) di creare piattaforme multimediali europee.