L’Unione europea non ha mai avuto tanti studenti e laureati. Eppure, in questo periodo di crisi, la maggior parte dei governi sta tagliando i finanziamenti alle università pubbliche. E sono gli studenti a pagarne il prezzo, con l’aumento delle tasse universitarie o con una minore qualità dell’insegnamento. Solo cinque paesi dell’Unione dedicano alla ricerca e all’istruzione universitaria la quantità di denaro raccomandata da Bruxelles, cioè il 3 per cento del pil.

Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega che di fronte a questa situazione le università hanno poco margine di manovra. In Spagna alcune cercano di attirare investitori privati, con il rischio di perdere indipendenza e libertà di ricerca. Altrove, come nei Paesi Bassi, le priorità politiche dei governi sovranisti spingono a riformare un sistema che invece richiamava molti studenti stranieri.