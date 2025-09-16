Le autorità federali tedesche hanno sospeso momentaneamente i programmi di accoglienza umanitaria degli stranieri, in attesa che il governo di grande coalizione tra cristiano-democratici e socialdemocratici definisca regole più stringenti per ospitare i dissidenti perseguitati in altri paesi. Tra le persone colpite dalla sospensione anche l’ex prigioniero politico russo Alexei Moskaljov e sua figlia Maria, di 15 anni.

