Il D9 è un bulldozer prodotto dall’azienda statunitense Caterpillar e poi trasformato e blindato dall’esercito israeliano in modo da diventare un’arma micidiale. A Gaza ha una doppia funzione, strategica e politica: da un lato proteggere l’avanzata dei soldati, creare strade e corridoi per le truppe e protezioni per gli accampamenti militari. Dall’altro radere al suolo qualunque cost. L’obiettivo finale è rendere la Striscia inabitabile e impedire il ritorno dei palestinesi alle loro case.

Il video di Le Monde, attraverso l’analisi e l’autenticazione di decine di video e immagini satellitari, mostra i soldati israeliani alla guida del D9 mentre raschiano terreni agricoli, distruggono silos e devastano case ed edifici, fino a far crollare interi quartieri come castelli di carta.