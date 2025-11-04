Gli smartphone sono già vietati o sottoposti a molte limitazioni in otto paesi europei, tra cui Italia e Francia. In altri stati le autorità o i singoli istituti possono prendere provvedimenti in merito.

Dal 1 maggio gli studenti austriaci con meno di quattordici anni non potranno più usare i telefoni a scuola. Il divieto, che ha creato un interessante dibattito tra insegnanti, educatori e studenti, riguarderà anche tablet e smartwatch.

