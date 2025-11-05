In tutto il continente i disturbi del comportamento alimentare come l’anoressia e la bulimia sono in aumento, soprattutto tra i più giovani. La Grecia, per esempio, conferma questa tendenza: le strutture di supporto segnalano una crescita del numero di pazienti con questo tipo di problemi, che si manifestano a un’età sempre più bassa. Una situazione che sembra favorita dai social network come TikTok e Instagram.

Questo video è prodotto dalla piattaforma europea Arte ed è disponibile in dieci lingue grazie a un progetto di collaborazione tra vari giornali europei: Balkan Insight (Birn), El País (Spagna), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Lettonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Belgio), Sinopsis (Birn Romania). Il progetto, coordinato da Arte, è finanziato dall’Unione europea in seguito all’invito della Direzione generale delle reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (Cnet) di creare piattaforme multimediali europee.