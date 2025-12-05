In diversi stati dell’Unione europea, non solo in quelli dell’est e scandinavi, stanno tornando delle forme di servizio militare volontario o obbligatorio. La guerra in Ucraina e la crescente aggressività russa sono ovviamente le prime ragioni di questo fenomeno, insieme alla politica ambigua di Donald Trump nei confronti degli alleati. Le opinioni pubbliche europee sono preoccupate da questa tendenza, e molti giovani sono scettici davanti all’eventualità di una formazione militare e ostili all’ipotesi di una leva obbligatoria.

Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega che l’istituzione della leva militare serve per avere a disposizione, oltre a un esercito di professionisti, migliaia di riservisti da mobilitare in caso di una grave crisi o di un attacco. E ha anche la funzione di scoraggiare eventuali aggressioni, in particolare della Russia.