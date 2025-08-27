Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina molti paesi europei hanno cominciato a considerare l’ipotesi di potenziare il proprio esercito. In Danimarca il parlamento ha deciso di portare il servizio militare a undici mesi (nel 2004 era stato ridotto a quattro mesi) e di estenderlo per la prima volta anche alle donne.

In base alla riforma continuerà a essere ammesso prima chi si arruola in modo volontario, poi, se non si raggiungerà la quota annuale di reclute prevista (che comunque è stata aumentata), saranno sorteggiate altre persone, sia maschi sia femmine. Una scelta che pone problemi di pari opportunità e di sicurezza.

Il reportage video di Arte.