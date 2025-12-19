In alcuni paesi del mondo, come la Cina, si usano già software di riconoscimento facciale che permettono di identificare una persona tra la folla usando l’intelligenza artificiale. Il sistema dovrebbe servire a prevenire crimini o attacchi terroristici, ma è anche un modo per sorvegliare i cittadini e scoraggiare e reprimere il dissenso.

Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega che l’Unione europea è stata la prima nel mondo a cercare di disciplinare l’intelligenza artificiale e a vietare la sorveglianza di massa. Nonostante questo, alcuni governi dell’Unione guardano con interesse a queste nuove tecnologie come strumento per garantire la sicurezza. E a volte già le usano, anche se solo in caso di eventi particolari. Sono un male necessario o un pericolo per la privacy e le libertà dei cittadini?