Negli ultimi anni il Regno Unito e l’Italia hanno provato trattenere i richiedenti asilo in un paese terzo firmando accordi rispettivamente con il Ruanda e l’Albania. In entrambi i casi i tribunali nazionali ed europei hanno bloccato le intese, ma altri paesi dell’Unione sembrano interessati a usare metodi simili per limitare gli ingressi dei richiedenti asilo, sollevando interrogativi sulla tutela dei diritti umani e su quanto siano efficaci misure di questo tipo per scoraggiare gli arrivi.

Il reportage di Arte.