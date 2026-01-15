Dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, la Finlandia sta potenziando il suo arsenale militare. Il ricordo dell’occupazione sovietica durante la seconda guerra mondiale è ancora vivo e il paese condivide con la Russia un confine di 1.340 chilometri. Tuttavia, oggi l’economia è in crisi e la spesa per lo stato sociale si riduce di anno in anno a favore degli investimenti nella difesa, peggiorando una situazione già difficile.

Il reportage di Arte.