Dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, la Finlandia sta potenziando il suo arsenale militare. Il ricordo dell’occupazione sovietica durante la seconda guerra mondiale è ancora vivo e il paese condivide con la Russia un confine di 1.340 chilometri. Tuttavia, oggi l’economia è in crisi e la spesa per lo stato sociale si riduce di anno in anno a favore degli investimenti nella difesa, peggiorando una situazione già difficile.
Il reportage di Arte.
Questo video è prodotto dalla piattaforma europea Arte ed è disponibile in dieci lingue grazie a un progetto di collaborazione tra vari giornali europei: Balkan Insight (Birn), El País (Spagna), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Lettonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Belgio), Sinopsis (Birn Romania). Il progetto, coordinato da Arte, è finanziato dall’Unione europea in seguito all’invito della Direzione generale delle reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (Cnet) di creare piattaforme multimediali europee.
