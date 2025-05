La Finlandia condivide 1.340 chilometri di confine con la Russia, che continua ad aumentare le sue forze militari vicino alla frontiera. Lo scorso mese Helsinki ha annunciato un ulteriore aumento delle spese per la difesa, con lo scopo di anticipare i rischi di un’eventuale guerra. Nel paese scandinavo, inoltre, esistono da anni più di 50mila rifugi sotterranei ed è stato creato un manuale di sopravvivenza in caso di emergenza per la popolazione.

Il video di Arte.