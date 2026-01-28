In Polonia, come nel resto dell’Europa, dopo il diploma molte ragazze e ragazzi cominciano un percorso universitario. Negli ultimi anni, tuttavia, nel paese il tasso di rinuncia agli studi è aumentato: il 40 per cento degli studenti abbandona alla fine del primo semestre. Le motivazioni sono diverse, dalle difficoltà economiche alla scelta sbagliata della facoltà. Anche se in misura minore, il problema riguarda anche altri paesi europei, come per esempio la Germania, che sta cercando di correre ai ripari.
Il video di Arte.
Questo video è prodotto dalla piattaforma europea Arte ed è disponibile in dieci lingue grazie a un progetto di collaborazione tra vari giornali europei: Balkan Insight (Birn), El País (Spagna), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Lettonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Belgio), Sinopsis (Birn Romania). Il progetto, coordinato da Arte, è finanziato dall’Unione europea in seguito all’invito della Direzione generale delle reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (Cnet) di creare piattaforme multimediali europee.
