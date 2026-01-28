In Polonia, come nel resto dell’Europa, dopo il diploma molte ragazze e ragazzi cominciano un percorso universitario. Negli ultimi anni, tuttavia, nel paese il tasso di rinuncia agli studi è aumentato: il 40 per cento degli studenti abbandona alla fine del primo semestre. Le motivazioni sono diverse, dalle difficoltà economiche alla scelta sbagliata della facoltà. Anche se in misura minore, il problema riguarda anche altri paesi europei, come per esempio la Germania, che sta cercando di correre ai ripari.

Il video di Arte.