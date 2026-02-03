Con l’inizio del 2026 la Repubblica di Cipro ha assunto per sei mesi la presidenza di turno del consiglio dell’Unione europea. L’Unione potrebbe facilitare in diversi modi i negoziati per la riunificazione dell’isola, divisa dal 1974, quando l’esercito turco ha occupato la parte nord del territorio. Anche il nuovo presidente della Repubblica Turca di Cipro del Nord, non riconosciuta dalla comunità internazionale, sembra interessato a ricominciare a trattare, dopo il fallimento degli ultimi colloqui nel 2017.

